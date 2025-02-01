"Было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке". Думаю, парень идеально вписался бы в построения сербского специалиста. Если не сбавит требований к себе и не бросит трудиться на тренировках, всё у Алексея будет хорошо. Это зависит только от него", - приводит слова Глушакова RT.
Полузащитник Алексей Бартаков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 11 голов и отдал 8 голевых передач. По итогам 2024 года хавбек был признан лучшим молодым футболистом России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 8 миллионов евро.
Глушаков: интересно посмотреть на Батракова в "Спартаке"
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопрос, хотел бы увидеть в составе московского клуба полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"