- То, о чем уведомляет пресс-служба "Химок", — полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Другое дело, что я по-любому перевел бы Гогуа в другую команду.
Напомним, в субботу, 1 февраля, "Химки" официально объявили о прекращении сотрудничества с центральным защитником Седриком Гогуа.
Гогуа присоединился к подмосковному клубу минувшим летом, перейдя из "Шинника" в статусе свободного агента. Стороны подписали контракт на один сезон. В осенней части чемпионата России футболист провел 4 игры и не отметился голевыми действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Селюк - об уходе Гогуа из "Химок": полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке
Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк отреагировал на заявление "Химок".
Фото: ФК "Химки"