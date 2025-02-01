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Селюк - об уходе Гогуа из "Химок": полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке

Агент защитника Седрика Гогуа Дмитрий Селюк отреагировал на заявление "Химок".
Фото: ФК "Химки"
- То, о чем уведомляет пресс-служба "Химок", — полная чушь. Клуб не имеет права расторгать контракт в одностороннем порядке. Другое дело, что я по-любому перевел бы Гогуа в другую команду.

Напомним, в субботу, 1 февраля, "Химки" официально объявили о прекращении сотрудничества с центральным защитником Седриком Гогуа.

Гогуа присоединился к подмосковному клубу минувшим летом, перейдя из "Шинника" в статусе свободного агента. Стороны подписали контракт на один сезон. В осенней части чемпионата России футболист провел 4 игры и не отметился голевыми действиями.

Источник: "РБ Спорт"

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