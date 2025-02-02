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Губерниев - о желании Промеса вернуться в Россию: мы что помойка, что ли? Он бестолочь

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление нидерландского футболиста Квинси Промеса о желании вернуться в Россию, чтобы выступать за "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Опять вот это нам зачем? Мы что помойка, что ли? Футболист-то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: "Ошибался, дайте шанс". Не, молчок. Бестолочь потому что. А теперь милашка какой, обнимается со всеми, целуется, и его ждут вроде как в России", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Ранее нидерландский футболист Квинси Промес, которому на данный момент запрещен выезд из ОАЭ, в интервью заявил о своём желании вернуться в Россию и продолжить выступление в составе московского "Спартака". Голландец выступал за красно-белых в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг.

Но клуб и игрок не смогли продлить контракт друг с другом, так как власти ОАЭ рассматривают запрос прокуратуры Амстердама об экстрадиции футболиста на родину с целью отбытия им наказания о тюремном заключении за контрабанду наркотиков и за вооруженное нападение.

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