"Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно", - приводит слова Каманцева ТАСС.
Проведение сборов судей Союза европейских футбольных ассоциаций запланировано на период с 3 по 5 февраля - они должны пройти в Греции. Подобные сборы являются традиционными - там принимают участие те арбитры, которые будут работать на матчах профессиональных клубов и национальных команд во второй части сезона.
Напомним, с февраля 2022 года действует отстранение российских клубов и сборных от участия международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой УЕФА.
Судьи из России не получили приглашения на сборы УЕФА
Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о том, получили ли российские арбитры на сборы УЕФА для судей.
Фото: ФК "Ростов"