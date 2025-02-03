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Судьи из России не получили приглашения на сборы УЕФА

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о том, получили ли российские арбитры на сборы УЕФА для судей.
Фото: ФК "Ростов"
"Нет, на сборы УЕФА мы не получали приглашений. Но во время зимней паузы наши судьи работали на официальных матчах в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии. Я думаю, это помогло им подготовиться ментально и физически к возобновлению чемпионата, и они заработали какие-то деньги, что тоже немаловажно", - приводит слова Каманцева ТАСС.

Проведение сборов судей Союза европейских футбольных ассоциаций запланировано на период с 3 по 5 февраля - они должны пройти в Греции. Подобные сборы являются традиционными - там принимают участие те арбитры, которые будут работать на матчах профессиональных клубов и национальных команд во второй части сезона.

Напомним, с февраля 2022 года действует отстранение российских клубов и сборных от участия международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой УЕФА.

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