Сообщается, что отказ сине-бело-голубых был обусловлен недостатком игроков в обойме футболистов линии обороны.
Ваня Дркушич в августе 2024 года перешёл из "Сочи" в петербургский "Зенит" (сумма трансфера составила 4 млн евро, а контракт был заключён на срок до июня 2029 года). После этого словенский футболист сразу же был арендован сербской "Црвеной Звездой". 3 февраля Дркушич вернулся в расположение "Зенита" после досрочного завершения аренды.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" отказал "Севилье" и "Вероне" в аренде Дркушича
По информации СМИ, петербургский "Зенит" зимой отказал испанской "Севилье" и итальянской "Вероне" в аренде 25-летнего центрального защитника Вани Дркушича..
Фото: ФК "Сочи"