«Это очень интересная игра. Мы помним, сколько крови армейцы попортили петербуржцам. Это принципиальный матч, но преимущество на стороне «Зенита», потому что состав петербуржцев более-менее ясен, даже с учетом перестановок. ЦСКА еще только перестраивается и пока не производит сильного впечатления», — сказал Мор на «Матч ТВ».
Напомним, что на ЦСКА был наложен запрет на регистрацию новичков, который сняли восемь дней назад. Из-за этого клуб пока не проводил новых трансферов.
В первом круге Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Зенит» сыграли матч, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Гол забил Лусиано Гонсалес на 43-й минуте.
Сегодня, 4 февраля, состоится матч между этими командами в рамках первого тура Зимнего Кубка РПЛ. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Турнир проходит в Абу-Даби, ОАЭ.
Стоит отметить, что после возобновления Российской Премьер-Лиги, эти команды снова встретятся друг с другом в рамках 19-го тура РПЛ 1 марта.
Мор — о матче ЦСКА и "Зенита": преимущество на стороне петербуржцев
Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящей встречи ЦСКА и «Зенита» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА