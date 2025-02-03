Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
ХетафеНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
23:00
БолоньяНе начат

Кубок Германии

Новости
Штутгарт
22:45
АугсбургНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
15:00
ДинамоНе начат
Локомотив
16:00
РостовНе начат
Ахмат
17:00
ГрафичарНе начат
Рубин
17:00
СурханНе начат
Зенит
19:30
ЦСКАНе начат

Мор — о матче ЦСКА и "Зенита": преимущество на стороне петербуржцев

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящей встречи ЦСКА и «Зенита» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Это очень интересная игра. Мы помним, сколько крови армейцы попортили петербуржцам. Это принципиальный матч, но преимущество на стороне «Зенита», потому что состав петербуржцев более-менее ясен, даже с учетом перестановок. ЦСКА еще только перестраивается и пока не производит сильного впечатления», — сказал Мор на «Матч ТВ».

Напомним, что на ЦСКА был наложен запрет на регистрацию новичков, который сняли восемь дней назад. Из-за этого клуб пока не проводил новых трансферов.

В первом круге Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Зенит» сыграли матч, который завершился со счётом 1:0 в пользу «Зенита». Гол забил Лусиано Гонсалес на 43-й минуте.

Сегодня, 4 февраля, состоится матч между этими командами в рамках первого тура Зимнего Кубка РПЛ. Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Турнир проходит в Абу-Даби, ОАЭ.

Стоит отметить, что после возобновления Российской Премьер-Лиги, эти команды снова встретятся друг с другом в рамках 19-го тура РПЛ 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится