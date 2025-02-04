«Слова Кокорина про РПЛ? Обсуждать Кокорина не хочу. Он урод. Урод и по жизни, и в том интервью. Это человек, при котором наш футбол стал говном. И именно из-за таких людей, как он.
Понятно, нет международных игр и наши лучшие клубы однозначно сдают в мастерстве», — цитирует Ловчева Sport24.
Александр Кокорин с 2007 по 2021 год выступал в Российской Премьер-Лиге. За это время он провёл 251 матч, забил 67 голов и отдал 33 результативные передачи. В РПЛ Александр играл за такие команды, как «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак» и «Анжи».
Сейчас 33-летний нападающий защищает цвета кипрского клуба «Арис». В текущем сезоне он провёл 18 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Ловчев — о Кокорине: обсуждать не хочу. Он урод — и по жизни, и в интервью
Евгений Ловчев жестко ответил на слова Александра Кокорина, который недавно раскритиковал РПЛ, назвав чемпионат «говном».
Фото: ФК "Сочи"