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Станкович - о финале с "Зенитом": "Спартаку" предстоит сыграть с очень сильным соперником

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович рассказал о принципиальности победы в финальном матче Зимнего кубка РПЛ над петербургским "Зенитом".
Фото: РПЛ
"Конечно, победить всегда приятно, но приятней выигрывать по окончании сезона. Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что все было сделано действительно хорошо. В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ 2025 года в финал товарищеского турнира вышли московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Ранее красно-белые выиграли у футбольного клуба "Краснодар" (со счётом 3:2) и у московского "Динамо" (со счётом 1:0). Сине-бело-голубые, в свою очередь, оказались сильнее московского ЦСКА (2:2, пен. 4:1) и футбольного клуба "Ростов" (2:1).

Финальный матч Зимнего кубка РПЛ состоится 11 февраля, его начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Напомним, победителем двух предыдущих розыгрышей данного турнира был "Спартак".

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