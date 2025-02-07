Станкович - о финале с "Зенитом": "Спартаку" предстоит сыграть с очень сильным соперником

"Конечно, победить всегда приятно, но приятней выигрывать по окончании сезона. Что касается этого турнира, то все матчи были замечательными, нужно отметить организаторов, потому что все было сделано действительно хорошо. В финале нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который является фаворитом в борьбе за титул", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
По итогам группового этапа Зимнего кубка РПЛ 2025 года в финал товарищеского турнира вышли московский "Спартак" и петербургский "Зенит". Ранее красно-белые выиграли у футбольного клуба "Краснодар" (со счётом 3:2) и у московского "Динамо" (со счётом 1:0). Сине-бело-голубые, в свою очередь, оказались сильнее московского ЦСКА (2:2, пен. 4:1) и футбольного клуба "Ростов" (2:1).
Финальный матч Зимнего кубка РПЛ состоится 11 февраля, его начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Напомним, победителем двух предыдущих розыгрышей данного турнира был "Спартак".