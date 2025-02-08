Матчи Скрыть

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
0 - 2 0 2
БрестЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
1 - 2 1 2
ЗенитЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Циндао Вест КостЗавершен
Динамо
0 - 1 0 1
СпартакЗавершен

Виталий Дьяков: с этим составом ЦСКА ловить нечего

Бывший защитник "Динамо"и "Ростова" Виталий Дьяков ответил на вопрос, превращается ли московский ЦСКА в середняка.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сложный вопрос, потому что два года назад, например, они выиграли Кубок России. Но в целом — да. Многие игроки не соответствуют уровню ЦСКА. В воротах стена в лице Акинфеев, есть пару неплохих полузащитников. Но по мне, это всё не то, не те футболисты, которые нужны ЦСКА. Больше половины игроков просто не соответствуют. С этим составом ловить нечего", — приводит слова Дьякова Legalbet.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича после 18 матчей с 31 набранным очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице. При этом "армейцы" продолжают своё выступление в Кубке России - в марте на стадии 1/2 финала Пути РПЛ они сыграют против московского "Динамо".

Напомним, что ЦСКА завершил сезон-2023/24 чемпионата России также на шестом месте с 48-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится