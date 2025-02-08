"Сложный вопрос, потому что два года назад, например, они выиграли Кубок России. Но в целом — да. Многие игроки не соответствуют уровню ЦСКА. В воротах стена в лице Акинфеев, есть пару неплохих полузащитников. Но по мне, это всё не то, не те футболисты, которые нужны ЦСКА. Больше половины игроков просто не соответствуют. С этим составом ловить нечего", — приводит слова Дьякова Legalbet.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича после 18 матчей с 31 набранным очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице. При этом "армейцы" продолжают своё выступление в Кубке России - в марте на стадии 1/2 финала Пути РПЛ они сыграют против московского "Динамо".
Напомним, что ЦСКА завершил сезон-2023/24 чемпионата России также на шестом месте с 48-ю набранными очками.
Виталий Дьяков: с этим составом ЦСКА ловить нечего
Бывший защитник "Динамо"и "Ростова" Виталий Дьяков ответил на вопрос, превращается ли московский ЦСКА в середняка.
Фото: ПФК ЦСКА