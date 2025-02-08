"Чего ждать от "Ростова" весной? Ничего нового. "Ростов" как был боевой командой, так ей и остается. Для нас важны дисциплина и порядок, ничего нового", - цитирует Комличенко "СЭ".
"Ростов" набрал 26 очков в 18 турах и финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице по итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги. Подопечные Валерия Карпина одержали 7 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив 29 мячей и пропустив при этом 28.
Весеннюю часть сезона "Ростов" начнет домашним поединком в рамках 19-го тура РПЛ против столичного "Динамо", который запланирован на 2 марта.
Комличенко: чего ждать от "Ростова" весной? Ничего нового
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, чего ждать от команды во второй части сезона.
Фото: ФК "Ростов"