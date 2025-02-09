"От весенней части чемпионата жду хорошего результата — командного и личного", - приводит слова Комличенко "Чемпионат".
В первой части текущего сезона центрфорвард Николай Комличенко принял участие в 22 матчах за "Ростов" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился шестью забитыми голами и тремя голевыми ассистами.
Ростовчане набрали 26 очков в 18 турах РПЛ и находятся на седьмом месте в турнирной таблице.
Нападающий "Ростова" Комличенко рассказал об ожиданиях от весенней части чемпионата
Форвард "Ростова" Николай Комличенко рассказал, чего он ждет от второй части РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"