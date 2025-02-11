"Что касается трансфера Солари в "Спартак", то ротация в атаке никогда не помешает. Тем более что такого футболиста из "Ривер Плейт" вели не один день. Я особо не слежу за Кубком Либертадорес и чемпионатом Аргентины, но мне кажется, что Солари — это хорошее усиление у "Спартака" для борьбы за чемпионство", - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Сегодня, 11-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе Пабло Солари. Сообщается, что сумма сделки составила 10 миллионов евро, аргентинец заключил контракт с красно-белыми до лета 2029 года. Напомним, что ранее красно-белые подписали нападающего Ливая Гарсию и голкипера Илью Помазуна.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом". "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Дьяков: Солари — это хорошее усиление у "Спартака" для борьбы за чемпионство
Фото: ФК "Спартак"