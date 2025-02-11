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Дьяков: Солари — это хорошее усиление у "Спартака" для борьбы за чемпионство

Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о переходе Пабло Солари в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается трансфера Солари в "Спартак", то ротация в атаке никогда не помешает. Тем более что такого футболиста из "Ривер Плейт" вели не один день. Я особо не слежу за Кубком Либертадорес и чемпионатом Аргентины, но мне кажется, что Солари — это хорошее усиление у "Спартака" для борьбы за чемпионство", - цитирует Дьякова "Чемпионат".

Сегодня, 11-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе Пабло Солари. Сообщается, что сумма сделки составила 10 миллионов евро, аргентинец заключил контракт с красно-белыми до лета 2029 года. Напомним, что ранее красно-белые подписали нападающего Ливая Гарсию и голкипера Илью Помазуна.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом". "Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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