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Пономарев: трансфер Лоррана - очередная глупость ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о возможном переходе полузащитника Лоррана.
Фото: ФК "Фламенго"
"Нужно посмотреть на Лоррана вживую. Бразильский чемпионат более открытый, там мало грубой игры. Ему всего 18 лет, поэтому этот трансфер – очередная глупость ЦСКА. "Армейцы" подписывают кота в мешке за 8 млн евро. Это на совести агентов, селекционный отдел работает безобразно", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что полузащитник Лорран в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА из бразильского "Фламенго" за 8 миллионов евро и заключит контракт до 2030 года.

В 2024 году полузащитник провел за бразильский клуб во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.

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