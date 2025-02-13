«С Федором списываемся редко. Если он забьет, я ему обязательно напишу. В принципе для первого сезона он хорошо себя показывает, участвует почти во всех матчах. Сейчас, конечно, тяжелее из-за травмы, но скоро он уже вернется на тренировки, поэтому, в любом случае, желаю удачи», — заявил Мусаев «РИА Новости Спорт».
26-летний Чалов, ранее выступавший за ЦСКА, перешёл в ПАОК 1 августа. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Чалов и Мусаев играли вместе в ЦСКА на протяжении полугода. За это время они 13 раз выходили на поле в одном составе.
Форвард ЦСКА Мусаев оценил выступление Чалова в первом сезоне за ПАОК
Бывший одноклубник Федора Чалова по ЦСКА Тамерлан Мусаев считает, что нападающий удачно адаптируется в греческом чемпионате в своем первом сезоне.
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