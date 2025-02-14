Сообщается, что сумма трансфера за переход футболиста составит 4 миллиона евро.
Хуан Касерес выступает за "Ланус" с марта 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста, на счету которого 4 матча за сборную Парагвая, в 1 миллион евро.
В сезоне-2024 защитник принял участие в 33 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 4 предупреждения.
Источник: "РБ Спорт"
Стала известна сумма трансфера Касереса в "Динамо"
По информации СМИ, до 20 февраля, когда в РПЛ закрывается зимнее трансферное окно, в московское "Динамо" из аргентинского "Лануса" перейдёт правый защитник Хуан Касерес.