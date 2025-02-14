Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
22:45
ОсерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
КайратЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
КНДРЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
НасафЗавершен

Стала известна сумма трансфера Касереса в "Динамо"

По информации СМИ, до 20 февраля, когда в РПЛ закрывается зимнее трансферное окно, в московское "Динамо" из аргентинского "Лануса" перейдёт правый защитник Хуан Касерес.
Сообщается, что сумма трансфера за переход футболиста составит 4 миллиона евро.

Хуан Касерес выступает за "Ланус" с марта 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста, на счету которого 4 матча за сборную Парагвая, в 1 миллион евро.

В сезоне-2024 защитник принял участие в 33 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 4 предупреждения.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится