"Нормальные соперники, играть же с кем-то надо. Если играть не будем, то надо распускать сборную. Однако сейчас появилось светлое пятно на горизонте. Трамп начал наводить порядок в мире. Значит, скоро мы с родным флагом и гимном вернемся на международные соревнования. Надеюсь, постепенно это будет происходить. Так что сборной надо готовиться", - приводит слова Кавазашвили "Советский спорт".
Ранее пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что национальная команда в марте 2025 года дома проведёт товарищеский матч со сборной Замбии, на 6 июня запланирована домашняя встреча со сборной Нигерии, а 10 июня в Минске россияне сыграют против сборной Белоруссии.
Напомним, что с февраля 2022 года сборная России в силу решений, принятых ФИФА и УЕФА, отстранены от участия в международных соревнованиях, в связи с чем россияне последние три года проводят только товарищеские матчи.
Кавазашвили: Трамп начал наводить порядок в мире, значит, скоро мы вернемся - сборной надо готовиться
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на объявление соперников сборной России по товарищеским матчам в марте и июне 2025 года.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу