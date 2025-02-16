— "Ахмат" вряд ли покинет РПЛ. По игре они смотрятся лучше всех команд в нижней части таблицы. "Оренбург" на 99 процентов вылетит.
— У "Химок" сейчас тяжелая финансовая ситуация. Это как-то скажется на команде?
— Да, может сказаться. С другой стороны, им могут выплатить деньги, и они станут хорошо играть. У «Химок» неплохая команда.
По итогам первой части сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги (т.е. после 18-го тура) в зоне прямого вылета в Первую лигу располагаются грозненский "Ахмат" (13 очков и 15-е место) и футбольный клуб "Оренбург" (8 очков и 16-е место). У подмосковных "Химок" в активе на данный момент имеется 16 очков, которые позволяют команде занимать тринадцатое место.
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: "Ахмат" вряд ли покинет РПЛ
Футбольный тренер Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от того, какие клубы по завершении второй части текущего сезона РПЛ вылетят в Первую лигу.
Фото: ФК "Урал"