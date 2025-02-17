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Metaratings: "Спартаку" предлагали подписать Алеррандро до перехода в ЦСКА

По информации СМИ, новичка ЦСКА, нападающего Алеррандро до перехода в "армейский" клуб в нынешнее зимнее трансферное окно предлагали московскому "Спартаку".
Фото: IMAGO
Сообщается, что футболист не заинтересовал спортивный блок "Спартака".

17 февраля ЦСКА объявил о подписании с Алеррандро контракта по схеме "3+1". 25-летний форвард, который выбрал для выступления в столичном клубе 7-й игровой номер, уже присоединился к "армейцам" на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Источник: Metaratings

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