Сообщается, что футболист не заинтересовал спортивный блок "Спартака".
17 февраля ЦСКА объявил о подписании с Алеррандро контракта по схеме "3+1". 25-летний форвард, который выбрал для выступления в столичном клубе 7-й игровой номер, уже присоединился к "армейцам" на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартаку" предлагали подписать Алеррандро до перехода в ЦСКА
По информации СМИ, новичка ЦСКА, нападающего Алеррандро до перехода в "армейский" клуб в нынешнее зимнее трансферное окно предлагали московскому "Спартаку".
Фото: IMAGO