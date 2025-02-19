Сообщается, что в краснодарском клубе высоко ценят бразильского защитника и сейчас не готовы рассматривать предложения по его продаже.
Витор Тормена выступает за "Краснодар" с августа 2023 года. Его действующий контракт с "быками" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне бразилец в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 5 желтых карточек.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Краснодар" отказался продавать Тормену "Палмейрасу"
По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" принял решение не продавать защитника Витора Тормену бразильскому "Палмейрасу".
Фото: ФК "Краснодар"