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Источник: "Краснодар" отказался продавать Тормену "Палмейрасу"

По информации СМИ, футбольный клуб "Краснодар" принял решение не продавать защитника Витора Тормену бразильскому "Палмейрасу".
Фото: ФК "Краснодар"
Сообщается, что в краснодарском клубе высоко ценят бразильского защитника и сейчас не готовы рассматривать предложения по его продаже.

Витор Тормена выступает за "Краснодар" с августа 2023 года. Его действующий контракт с "быками" рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец в общей сложности принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу, получил 5 желтых карточек.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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