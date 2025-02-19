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Sport24: "Спартак" может возобновить переговоры по Иличу летом

Московский «Спартак» рассматривает возможность вернуться к переговорам о трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в летнее трансферное окно.
Фото: IMAGO
«Иван Илич не перейдет в «Спартак» этой зимой, серб останется в «Торино». Красно-белый клуб не устроила медицинская карта игрока и сроки его восстановления от травмы. «Спартак» решил проблему с переводом средств, но в последний момент тренерский и медицинский штаб команды посчитали трансфер рискованным и отказались от этого варианта.

Представители игрока находятся в контакте со «Спартаком» и могут вернуться к вопросу возможного перехода летом», — цитирует источников Sport24.

На данный момент Илич продолжает тренироваться по индивидуальной программе. По прогнозам, он сможет вернуться к полноценным занятиям с командой к концу февраля.

В текущем сезоне Илич принял участие в 12 матчах Серии А и 1 игре Кубка Италии, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Следует отметить, что в зимнее трансферное окно «Торино» пополнилось двумя новыми игроками в центр поля: Элифом Элмасом и Чезаре Касадеи.

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