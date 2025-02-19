Сборная России по футболу осенью 2025 года может сыграть с командой Венесуэлы

В Федерации футбола Венесуэлы рассказали о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу проведения во второй половине 2025 года товарищеского матча между национальными командами.

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Сборная Венесуэлы по футболу по состоянию на 19 декабря 2024 года занимает 47-е место в рейтинге ФИФА. Россияне в этом списке располагаются на 34-й строчке.



Ранее Российский футбольный союз объявил о том, что "Игра сборных Венесуэлы и России возможна во второй половине этого года. Переговоры между нашими федерациями идут. Как мы договоримся и примем решение, то обо всем сообщим", — приводит слова представителя Федерации футбола Венесуэлы Sport24 Сборная Венесуэлы по футболу по состоянию на 19 декабря 2024 года занимает 47-е место в рейтинге ФИФА. Россияне в этом списке располагаются на 34-й строчке.Ранее Российский футбольный союз объявил о том, что сборная России в марте на своём поле проведёт товарищеский матч с командой Замбии, на 6 июня запланирована домашняя встреча со сборной Нигерии, а 10 июня в Минске должна пройти игра со сборной Белоруссии.