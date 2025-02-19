"На мой взгляд, для игрока с российским паспортом "Зенит" — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в "Локомотиве" я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с "Локомотивом" для меня стоит дороже, чем пять — с "Зенитом", - приводит слова Тикнизяна "СЭ".
По информации, которая ранее появлялась в СМИ, петербургский "Зенит" в январе 2024 года был готов выкупить Наира Тикнизяна у московского "Локомотива" за 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако этот переход так и не состоялся, потому что армянский защитник и сине-бело-голубые не договорились об условиях личного контракта.
В текущем сезоне Тикнизян, чей действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне принял участие в 23 матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 5 желтых карточек.
Тикнизян: для российского игрока "Зенит" — это история не про футбол, а про деньги
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян поделился своим мнением о целесообразности перехода российских футболистов, петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"