Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Спортинг ЛиссабонЗавершен
ПСЖ
7 - 0 7 0
БрестЗавершен
Реал Мадрид
3 - 1 3 1
Манчестер СитиЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 2 2 2
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Тикнизян: для российского игрока "Зенит" — это история не про футбол, а про деньги

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян поделился своим мнением о целесообразности перехода российских футболистов, петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"На мой взгляд, для игрока с российским паспортом "Зенит" — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в "Локомотиве" я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с "Локомотивом" для меня стоит дороже, чем пять — с "Зенитом", - приводит слова Тикнизяна "СЭ".

По информации, которая ранее появлялась в СМИ, петербургский "Зенит" в январе 2024 года был готов выкупить Наира Тикнизяна у московского "Локомотива" за 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако этот переход так и не состоялся, потому что армянский защитник и сине-бело-голубые не договорились об условиях личного контракта.

В текущем сезоне Тикнизян, чей действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года, в текущем сезоне принял участие в 23 матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 5 желтых карточек.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится