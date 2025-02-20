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Алеррандро — о переезде в Россию: мама мне позвонила и расплакалась

Новичок московского ЦСКА Алеррандро поделился, как отреагировали его родители на его переезд в Россию.
Фото: ФК ЦСКА
«Мама была очень счастлива — она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу её в Москву.

Мама знает, что это была моя мечта — уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», — цитирует Алеррандро «Чемпионат».

Нападающий подписал контракт с ЦСКА до конца 2027 года. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Ранее, на протяжении всей своей карьеры, 25-летний форвард выступал исключительно за бразильские команды.

Уже 1 марта форвард может дебютировать в матче против «Зенита».

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.

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