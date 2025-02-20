«Мама была очень счастлива — она мне позвонила и расплакалась. Уже хочет приехать и познакомиться с Россией. Думаю, во второй половине года я привезу её в Москву.
Мама знает, что это была моя мечта — уехать из Бразилии. Сейчас она сбылась, и она очень счастлива за меня», — цитирует Алеррандро «Чемпионат».
Нападающий подписал контракт с ЦСКА до конца 2027 года. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Ранее, на протяжении всей своей карьеры, 25-летний форвард выступал исключительно за бразильские команды.
Уже 1 марта форвард может дебютировать в матче против «Зенита».
После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
Алеррандро — о переезде в Россию: мама мне позвонила и расплакалась
Новичок московского ЦСКА Алеррандро поделился, как отреагировали его родители на его переезд в Россию.
Фото: ФК ЦСКА