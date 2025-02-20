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Отец Мелешина - об уходе сына в "Сочи": ему хотелось какой-то определенности и она наконец-то появилась

Экс-игрок "Спартака" Алексей Мелешин высказался о переходе Павла Мелешина в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
"Мне самое главное, чтобы мой сын был спокоен. Ему хотелось какой-то определенности и она наконец-то появилась. Это самое главное, что он спокоен, есть контракт с командой и ты полностью ей принадлежишь", - цитирует Мелешина "СЭ".

Сегодня, 20-го февраля, "Сочи" объявил о выкупе прав на нападающего Павла Мелешина у московского "Спартака". Ранее Мелешин выступал за южан на правах аренды. Нападающий заключил контракт с южанами до лета 2028 года.

В текущем сезоне Павел Мелешин провел за "Сочи" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее нападающий выступал за минское "Динамо" и становился чемпионом страны в составе минского клуба.

После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.

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