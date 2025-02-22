- Думаю, что "Краснодар" готовил трансферы, но там что-то не получилось. Просто не смогли договориться, но, думаю, они сами сожалеют, потому что пару позиций можно было усилить, того же нападающего взять.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно "Краснодар" не пополнил свой состав ни одним игроком.
"Быки" занимают первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева набрали в первой части текущего розыгрыша чемпионата России 39 очков и опережают "Зенит", идущий следом, по результатам личных встреч. От столичного "Спартака", находящегося на третьем месте, краснодарцев отделяет два очка.
Источник: Metaratings
Калешин: думаю, в "Краснодаре" сожалеют об отсутствии трансферов. Пару позиций можно было усилить
Экс-футболист "Краснодара" Виталий Калешин оценил трансферную кампанию "быков" этой зимой.
Фото: ФК "Краснодар"