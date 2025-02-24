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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: команда на сборах хорошо поработала, все довольны

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов подвел итоги зимних сборов команды.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Считаю, что команда на сборах хорошо поработала, все довольны и настроены на возобновление сезона. Настрой боевой, все хотят решать поставленные задачи. Теперь все увидим на поле", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который занимает 5-е место с 35-ю очками в своем активе.

Также махачкалинское "Динамо" проведет домашний матч с "железнодорожниками" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

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