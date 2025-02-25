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"Матч ТВ": "Ростов" вслед за Карпиным покинет спортивный директор Алексей Рыскин

По информации СМИ, спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин, скорее всего, в ближайшее время покинет футбольный клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Планировалось, что Карпин и Рыскин вместе покинут клуб. Уход спортивного директора состоится с высокой долей вероятности", - приводит слова неназванного источника "Матч ТВ".

Кроме того, сообщается, что возможна скорая смена собственника "Ростова": вместо Арташеса Арутюнянца клубом будет владеть предприниматель Иван Саввиди.

Напомним, 25 февраля из "Ростова" ушёл главный тренер Валерий Карпин, который принял решение больше усилий сконцентрировать на работе в сборной России по футболу. 51-летний Алексей Рыскин занимает пост спортивного директора "Ростова" с июня 2017 года.

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