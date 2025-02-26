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Источник: "Динамо" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Родригао

По информации СМИ, московское "Динамо" проявляет интерес к центральному защитнику петербургского "Зенита" Родригао.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что столичный клуб рассчитывает подписать бразильского игрока летом 2025 года на правах свободного агента. В это же время команду бело-голубых летом в связи с истечением срока действия контракта может покинуть парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна.

Родригао выступает за петербургский "Зенит" с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 защитник появился на поле в 7 официальных матчах, в которых забил 1 гол. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 3,5 миллиона евро.

Источник: Legalbet

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