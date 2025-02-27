«Вторым вратарем тоже можно принести огромную пользу. Главная задача второго вратаря — сделать так, чтобы основной был в максимальном тонусе и полной боевой готовности. Когда второй это понимает, получается идеальный вратарский симбиоз. А когда между вратарями проскакивают какие-то негативные нотки, ничего хорошего не выйдет. В этом сезоне у Стаса было много сухих матчей — я считаю, в этом есть и моя заслуга», — цитирует Дюпина Sport24.
В текущем сезоне Агкацев сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых 12 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего голкипера составляет 3,5 миллиона евро.
Дюпин же принял участие в пяти матчах Кубка России, в которых ему удалось сохранить ворота в неприкосновенности лишь однажды. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
Дюпин: в этом сезоне у Агкацева было много сухих матчей — считаю, в этом есть и моя заслуга
Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин поделился мыслями о своей роли в команде.
Фото: ФК "Краснодар"