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Представитель Дзюбы: никаких переговоров с "Кайратом" не было и быть не могло

Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Акрона" Артема Дзюбы, отреагировал на информацию об интересе к игроку "Кайрата".
Фото: ФК "Акрон"
"Действительно, насколько мне известно, Артем знаком с владельцем "Кайрата". Но никаких переговоров не было и быть не могло. О них сейчас не может быть и речи. Полная концентрация на задачах "Акрона", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, ранее владелец "Кайрата" Кайрат Боранбаев рассказал, что казахстанский клуб может подписать контракт с нападающим "Акрона" Артемом Дзюбой.

Дзюба играет за тольяттинскую команду с осени прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до этого лета. В текущем сезоне 36-летний форвард принял участие в 11 матчах за "Акрон" во всех турнирах и записал в свой актив 3+3 по системе гол плюс пас.

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