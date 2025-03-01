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Газизов высказался о турнирных задачах махачкалинского "Динамо"

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о турнирных задачах своей команды после ничьей с "Локомотивом" в 19 туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Уфа"
- Задача попасть в топ-10? У нас задача - выигрывать в каждом матче. В турнирную таблицу сейчас не стоит смотреть. Когда ты бьёшься за сохранение прописки, это не очень приятная перспектива. Надо абстрагироваться от этого и стараться выигрывать каждый матч, - приводит слова Газизова Metaratings.ru.

28 февраля 2025 года махачкалинское "Динамо" сыграло на своём поле вничью с московским "Локомотивом" со счётом 1:1 в рамках 19 тура Российской премьер-лиги. По итогам этой игры клуб из Дагестана набрал 18 очков в 19 матчах и поднялся на десятое место в турнирной таблице, догнав по очкам и опередив по результату личной встречи самарские "Крылья Советов".

В промежуточной таблице по ходу 19 тура РПЛ махачкалинцы опережают зону стыковых матчей на два очка, зону прямого вылета - на пять очков, при этом у всех прямых конкурентов есть игра в запасе.

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