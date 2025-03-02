"Приехали из лета в зиму, возможно, это повлияло. Но нам надо смотреть только на свою игру, не думаю, что на какие-то внешние факторы можно опираться и оправдываться. В любом случае не выполнили план на игру и ошиблись в реализации. Моменты были, но было много невынужденных ошибок. Думаю, это и стало причиной", - приводит слова Козлова "Матч ТВ".
"Краснодар" и самарские "Крылья Советов" встречались друг с другом 1 марта на домашнем стадионе "быков" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.
На 41-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Иван Олейников. Хозяева сумели отыграться на 48-й минуте - отличился Виктор Са. Благодаря этому результату "Краснодар" набрал 40 очков и продолжил занимать первое место в турнирной таблице, а у "Крыльев Советов" в активе стало 19 очков, которые позволяют команде располагаться на десятой строчке.
Полузащитник "Краснодара" Козлов объяснил неудачную игру "быков" в матче с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов поделился своим мнением, что послужило причинами неудачной игры "быков" в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"