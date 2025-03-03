"Есть плюсы и минусы расширения. Большая страна и всего 16 команд. Сейчас надо смотреть на логистику, а с ней проблемы. Пока не то время, когда стоит расширяться. В сегодняшних реалиях нужно больше денег на транспортировку. Сейчас для РПЛ 16 команд — идеальное количество. Когда закончатся всем известные события, когда откроются аэропорты, тогда можно будет подумать и об увеличении РПЛ", - приводит слова Кирьякова Legalbet.
В настоящее время в высшем дивизионе чемпионата России по футболу выступает 16 команд. При этом в 1996-м и 1997-м годах число клубов-участников было 18.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 19-го тура на вершине турнирной таблицы одновременно находятся три команды, которые набрали по 40 очков: петербургский "Зенит", московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар". У ближайших преследователей первой тройки - московских "Динамо" и "Локомотива" - в активе на данный момент находится по 36 очков.
Матчи следующего тура РПЛ сезона-2024/25 пройдут с 7 по 9 марта.
Кирьяков: об увеличении РПЛ можно будет подумать, когда закончатся всем известные события
Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о возможном расширении числа команд-участниц Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ленинградец"