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Кирьяков: об увеличении РПЛ можно будет подумать, когда закончатся всем известные события

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о возможном расширении числа команд-участниц Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ленинградец"
"Есть плюсы и минусы расширения. Большая страна и всего 16 команд. Сейчас надо смотреть на логистику, а с ней проблемы. Пока не то время, когда стоит расширяться. В сегодняшних реалиях нужно больше денег на транспортировку. Сейчас для РПЛ 16 команд — идеальное количество. Когда закончатся всем известные события, когда откроются аэропорты, тогда можно будет подумать и об увеличении РПЛ", - приводит слова Кирьякова Legalbet.

В настоящее время в высшем дивизионе чемпионата России по футболу выступает 16 команд. При этом в 1996-м и 1997-м годах число клубов-участников было 18.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 19-го тура на вершине турнирной таблицы одновременно находятся три команды, которые набрали по 40 очков: петербургский "Зенит", московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар". У ближайших преследователей первой тройки - московских "Динамо" и "Локомотива" - в активе на данный момент находится по 36 очков.

Матчи следующего тура РПЛ сезона-2024/25 пройдут с 7 по 9 марта.

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