Бабаев - о переходе Фернандеса: вопросы надо задавать Марио, но не "Зениту" - они не нарушали соглашение с ЦСКА

— Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из детско-юношеских академий и молодежных команд мы не будем. Если есть интерес к какому-либо молодому игроку, мы созваниваемся с коллегами и спрашиваем, не против ли они обсуждения перехода.
— Фернандес, перейдя в "Зенит", не сорвал между клубами джентльменское соглашение?
— В данном случае вопросы тут надо задавать Марио, но не "Зениту" — они ничего не нарушали.
Бразильский защитник Марио Фернандес стал игроком московского ЦСКА летом 2012 года и выступал в составе "армейского" клуба на протяжении последующих 10 лет. За это время футболист в общей сложности принял участие в 329 официальных матчах, в которых забил 11 голов, отдал 47 голевых передач, получил 35 жёлтых и 1 прямую красную карточки, а также 3 раза стал чемпионом России.
А через сезон - летом 2023 года Фернандес стал игроком петербургского "Зенита", в составе которого провёл 18 матчей и получил 1 жёлтую карточку.
Источник: "РБ Спорт"