"Конечно, с еврокубками инвестиции в трансферы у ЦСКА станут больше. Тогда будет хоть какая-то бизнес-логика, ведь просто попадание в общий этап Лиги чемпионов гарантирует порядка 30 млн евро в доходную часть бюджета клуба. Пожалуй, с возвращением в еврокубки максимальная стоимость одного трансфера ЦСКА может вырасти в два-три раза. Но пока это перспектива завтрашнего, если не послезавтрашнего дня", - приводит слова Бабаева "Чемпионат".
После 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем с 32-я очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "армейцы" 8 марта на своём поле сыграют против подмосковных "Химок".
Напомним, профеccиональные футбольные клубы из России с февраля 2022 года решением УЕФА отстранены от участия в еврокубках (таких как Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций).
Бабаев: с возвращением в еврокубки максимальная стоимость одного трансфера ЦСКА может вырасти в два-три раза
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном изменении трансферной политики клуба в случае возвращения в еврокубки.
Фото: ПФК ЦСКА