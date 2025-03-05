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Мимович — об адаптации в "Зените": привык к давлению, которое испытывает команда-чемпион

Защитник «Зенита» Огнен Мимович рассказал о своем переходе в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
«Мне очень приятно приехать в такой большой клуб, как «Зенит», и бороться за титул. К тому же у меня есть некоторый опыт в этом, поскольку «Црвена Звезда» также является чемпионским клубом, поэтому я привык к давлению, которое испытывает команда-чемпион, постоянно борющаяся за титул и завоевывающая трофеи. Так что я очень рад быть здесь и постараюсь внести как можно больший вклад, чтобы мы смогли выиграть титул и в этом году», — заявил Мимович «РБ Спорт».

Стоит отметить, что с 2018 года сербский клуб «Црвена звезда» регулярно становится чемпионом своей страны. Мимович начал играть за основной состав в прошлом сезоне, когда «Црвена» в седьмой раз подряд выиграла сербскую Суперлигу.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его аренда в «Зените» рассчитана до конца сезона.

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