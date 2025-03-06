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Агент заявил об отсутствии беспокойства насчёт будущего Жемалетдинова в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, рассказал, беспокоится ли он, что у его клиента во второй части сезона могут возникнуть проблемы с игровой практикой.
Фото: ПФК ЦСКА
— На сегодняшний день беспокойства нет, потому что я верю в Рифата, знаю, как он умеет играть. Думаю, что все будет хорошо.

— Вы по-прежнему связываете будущее Рифата с ЦСКА?
— На сегодняшний день посыла для того, чтобы рассматривать варианты с другими клубами, у нас нет. Тут важно, чтобы и игрок, и клуб были заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Пока беспокойства нет.

Полузащитник Рифат Жемалетдинов выступает за московский ЦСКА с июля 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал контракт с "армейским" клубом по схеме "1+1". В текущем сезоне хавбек в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 1 гол в ворота соперников и отдал партнерам по команде 2 голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

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