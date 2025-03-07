"У Соболева впереди еще года четыре на высоком уровне. 28 лет — самый расцвет для футболиста. Равно говорить, что Соболев похоронил карьеру. Да, сейчас неудачный период, но все может измениться за два-три матча. Думаю, он забьет "Спартаку" в ближайшем матче и вернет уверенность", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей.
После 18-ти сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Московский "Спартак" занимает второе место с таким же количеством очков в своем активе.
Мостовой: Соболев забьет "Спартаку" в ближайшем матче и вернет уверенность
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Мостового.
Фото: ФК "Зенит"