"Боец! Силен ментально и физически. Его принцип: вижу цель — не вижу препятствий. В отличие от сверстников полностью сконцентрирован на футболе, не отвлекается на всякую ерунду. На тренировках пашет как вол, хочет играть еще лучше, прогрессировать.
Родом Кисляк из Старого Оскола. Мама в 2022-м умерла — онкология. Сейчас в Москве живет с отцом. С первых заработанных денег купил ему автомобиль. Сам же до сих пор передвигается на метро. Говорит: "Мне-то машина зачем? Бате нужнее. А я теперь на квартиру буду копить", - приводит слова Маньякова "СЭ".
Матвей Кисляк с 14 лет выступает за команды из клубной системы московского ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 1 гол.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 1,2 миллион евро, а его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
После 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА с 32-мя набранными очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата России красно-синие на своём поле сыграют против подмосковных "Химок".
Агент: с первых заработанных денег Кисляк купил отцу автомобиль. Сам до сих пор ездит на метро
Футбольный агент Александр Маньяков высказался о своём клиенте, 19-летнем центральном полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке.
Фото: ПФК ЦСКА