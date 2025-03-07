Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
Краснодар1 тайм
Локомотив
20:15
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ДженоаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
22:45
МонакоНе начат

Агент: с первых заработанных денег Кисляк купил отцу автомобиль. Сам до сих пор ездит на метро

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о своём клиенте, 19-летнем центральном полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Боец! Силен ментально и физически. Его принцип: вижу цель — не вижу препятствий. В отличие от сверстников полностью сконцентрирован на футболе, не отвлекается на всякую ерунду. На тренировках пашет как вол, хочет играть еще лучше, прогрессировать.

Родом Кисляк из Старого Оскола. Мама в 2022-м умерла — онкология. Сейчас в Москве живет с отцом. С первых заработанных денег купил ему автомобиль. Сам же до сих пор передвигается на метро. Говорит: "Мне-то машина зачем? Бате нужнее. А я теперь на квартиру буду копить", - приводит слова Маньякова "СЭ".

Матвей Кисляк с 14 лет выступает за команды из клубной системы московского ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник в составе "армейцев" в общей сложности принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 1 гол.

Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет 1,2 миллион евро, а его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.

После 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА с 32-мя набранными очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата России красно-синие на своём поле сыграют против подмосковных "Химок".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится