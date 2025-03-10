Созин: если Вендела не дисквалифицируют, то можно заканчивать чемпионат, а золотые медали сразу отдать "Зениту"

"Сейчас "Зенит" будет защищать своего игрока. Будут защищать Вендела так, как в 1917-м не защищали Зимний дворец! Потому что если Вендел не сыграет со "Спартаком" – это плохо, а если получит 4 матча и пропустит игры ещё и с "Локомотивом" и "Краснодаром" – это катастрофа. Я не возьмусь прогнозировать, сколько Вендел получит матчей бана и получит ли их вообще. По регламенту – получить должен. И если этого не произойдёт – можно заканчивать чемпионат, а золотые медали сразу отдать "Зениту", - приводит слова Созина "Чемпионат".
Центральный полузащитник петербургского "Зенита" Вендела во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" получил прямую красную карточку за показ в сторону зрителей на трибунах стадиона неприличного жеста. По общим правилам, футболист должен быть дисквалифицировать, как минимум, на следующую игру "Зенита" - с московским "Спартаком".
Однако в петербургском клубе намерены оспорить удаление бразильского хавбека, поскольку его поведение было вызвано оскорбительным поведением болельщиков воронежской команды, а также одного из игроков "Факела".