Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
22:45
УдинезеНе начат

Созин: если Вендела не дисквалифицируют, то можно заканчивать чемпионат, а золотые медали сразу отдать "Зениту"

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своим мнением о возможной отмене дисквалификации полузащитника петербургского "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас "Зенит" будет защищать своего игрока. Будут защищать Вендела так, как в 1917-м не защищали Зимний дворец! Потому что если Вендел не сыграет со "Спартаком" – это плохо, а если получит 4 матча и пропустит игры ещё и с "Локомотивом" и "Краснодаром" – это катастрофа. Я не возьмусь прогнозировать, сколько Вендел получит матчей бана и получит ли их вообще. По регламенту – получить должен. И если этого не произойдёт – можно заканчивать чемпионат, а золотые медали сразу отдать "Зениту", - приводит слова Созина "Чемпионат".

Центральный полузащитник петербургского "Зенита" Вендела во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с воронежским "Факелом" получил прямую красную карточку за показ в сторону зрителей на трибунах стадиона неприличного жеста. По общим правилам, футболист должен быть дисквалифицировать, как минимум, на следующую игру "Зенита" - с московским "Спартаком".

Однако в петербургском клубе намерены оспорить удаление бразильского хавбека, поскольку его поведение было вызвано оскорбительным поведением болельщиков воронежской команды, а также одного из игроков "Факела".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится