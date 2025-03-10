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Смородская: "Локомотив" выглядит неуверенным и безыдейным. Команда играет очень слабо

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" выглядит неуверенным и безыдейным. Не знаю, что происходит с командой. Думаю, это от неопытности тренера и недостаточной глубины состава. Не верю, что "Локомотив" окажется в тройке по итогам сезона. Играют очень слабо", - цитирует Смородскую "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 20-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова сыграла вничью на своем поле с грозненским "Ахматом".

"Локомотиву" предстоит сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Встреча состоится завтра, 11-го марта, в 19:00 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".

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