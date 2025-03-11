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Гафин: у Глебова есть повреждение, которое он получил еще в "Ростове" и которое его пока ограничивает

Глава совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что новичок бело-голубых Данил Глебов прибыл в клуб с повреждением.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"У Глебова есть повреждение, которое он получил еще в "Ростове" и которое его пока ограничивает. Уверен, что в ближайшее время он будет играть важную роль на поле", - приводит слова Гафина "РБ Спорт".

Полузащитник сборной России Данил Глебов перебрался в московское "Динамо" из "Ростова" в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 8 миллионов евро. В матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) Глебов провёл на поле 90 минут, в игре 20-го тура с махачкалинским "Динамо" (4:0) опорник вышел на замену и отыграл 29 минут.

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