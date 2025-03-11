По информации «СЭ» «Факел» подал протест на два забитых мяча «Зенита», попросив проверить их на наличие нарушений правил. Кроме того, клуб требует оценить удаление Вячеслава Якимова, которое судьи вынесли за срыв явного голевого момента.
В свою очередь, «Зенит» обратился в комиссию с просьбой пересмотреть удаление Вендела за демонстрацию неприличного жеста в адрес трибун.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 20 туров, набрав 43 очка. В следующем матче сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком», который находится на третьей строчке в турнирной таблице. На данный момент Вендел не сможет принять участие в этом поединке из-за красной карточки.
"СЭ": ЭСК рассмотрит четыре спорных эпизода матча "Факел" – "Зенит"
Экспертно-судейская комиссия РФС разберет четыре эпизода с матча «Факел» – «Зенит» (0:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"