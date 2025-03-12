Николич: не понравилось, что ЦСКА допустил нервную концовку матча с "Динамо"

"Было много того, что понравилось, а также того, что не понравилось. Результат неплохой, выиграли. Поздравляю команду с победой. Могли забить еще, было два-три момента. Не понравилось, что допустили нервную концовку. Нервничали, нужно было контролировать мяч. У "Динамо" были опасные удары, нельзя такого позволять. Прекрасная футбольная погода. Кисляк — очень талантливый парень, ему нужно продолжать в том же духе. 2:1 — хороший счет в матче против "Динамо", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
Московский ЦСКА в среду, 12 марта, на своем домашнем стадионе "ВЭБ Арена" в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 принимал московское "Динамо" и одержал победу со счётом 2:1. У хозяев забитыми голами отметились Секу Койта и Матвей Кисляк. Единственный гол "Динамо" в матче забил Дмитрий Скопинцев. При этом бело-голубые доигрывали матч в меньшинстве, потому что на 61-й минуте был удален Эль-Мехди Маухуб.
Ответная игра ЦСКА и "Динамо" пройдет в середине апреля - точная дата и время будут известны позднее.