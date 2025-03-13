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Файзуллаев: я был в шоке от гола Койта, как и вы все. Как это вообще?

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о забитом мяче Секу Койта в ворота московского "Динамо".
Фото: ПФК ЦСКА
"В пером тайме мы тоже хорошо сыграли. После красной карточки чуть поменялась игра. Я был в шоке от гола Койта, как и вы все. Как это вообще? Главное, что это принесло нам победу", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".

Вчера, 12-го марта, ЦСКА на своем поле одержал победу над московским "Динамо" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. Забитыми мячами отличились: Койта, Скопинцев и Кисляк.

Секу Койта перешел в ЦСКА из австрийского "РБ Зальцбург" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

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