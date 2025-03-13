Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Олимпиакос
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Лацио
20:45
Виктория ПНе начат
Айнтрахт
20:45
АяксНе начат
Атлетик
20:45
РомаНе начат
Лион
23:00
ФКСБНе начат
Тоттенхэм
23:00
АЗ АлкмарНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Реал СосьедадНе начат
Рейнджерс
23:00
ФенербахчеНе начат

Лига конференций УЕФА

Лугано
20:45
ЦелеНе начат
Рапид
20:45
БорацНе начат
Серкль Брюгге
20:45
ЯгеллонияНе начат
Юргорден
20:45
ПафосНе начат
Витория
23:00
БетисНе начат
Фиорентина
23:00
ПанатинаикосНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Челси
23:00
КопенгагенНе начат

"РБ Спорт": ЭСК подтвердила, что удаление Вендела в матче с "Факелом" было справедливым

Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе признала справедливым удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника таким образом, у Контрольно-дисциплинарного комитета отсутствуют основания для отмены дисквалификации игрока.

Напомним, «Зенит» одержал победу в Воронеже со счетом 2:0, а Вендел получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в сторону болельщиков. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что фанаты «Факела» допускали расистские высказывания.

В текущем сезоне Вендел провёл 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Уже официально объявлено, что бразильский футболист доигрывает свой последний сезон в составе «Зенита» и летом перейдёт в «Ботафого» за 20 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • +8
  • Не нравится