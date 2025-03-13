По информации источника таким образом, у Контрольно-дисциплинарного комитета отсутствуют основания для отмены дисквалификации игрока.
Напомним, «Зенит» одержал победу в Воронеже со счетом 2:0, а Вендел получил прямую красную карточку за оскорбительный жест в сторону болельщиков. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что фанаты «Факела» допускали расистские высказывания.
В текущем сезоне Вендел провёл 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 11 результативных передач. Уже официально объявлено, что бразильский футболист доигрывает свой последний сезон в составе «Зенита» и летом перейдёт в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
"РБ Спорт": ЭСК подтвердила, что удаление Вендела в матче с "Факелом" было справедливым
Экспертно-судейская комиссия при Российском футбольном союзе признала справедливым удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».
Фото: ФК "Зенит"