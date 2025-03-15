"Чего-то не хватило". Осинькин прокомментировал разгром "Крыльев Советов"

"У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего-то. Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
15 марта в Каспийске состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В составе "Динамо" дубль оформил Гамид Агаларов (29 и 75 мин.), а также по одному голу забили Мохамед Аззи (38 мин.) и Шамиль Гаджиев (89 мин.).
После этого матча у "Крыльев Советов" в активе осталось 19 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице.