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"Чего-то не хватило". Осинькин прокомментировал разгром "Крыльев Советов"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с махачкалинским "Динамо" (0:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У нас не получилось соответствовать тому уровню градуса борьбы, который был с первых минут. Мы могли перетерпеть и найти свою игру, но нам не хватило чего-то. Показалось, что начали выравнивать матч, но в этот момент получили гол, который нас поставил в положение отыгрывающихся. Очень много ошибок, простых грубых ошибок, которые мы обязательно разберем", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

15 марта в Каспийске состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0. В составе "Динамо" дубль оформил Гамид Агаларов (29 и 75 мин.), а также по одному голу забили Мохамед Аззи (38 мин.) и Шамиль Гаджиев (89 мин.).

После этого матча у "Крыльев Советов" в активе осталось 19 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать двенадцатое место в турнирной таблице.

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