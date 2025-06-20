"Конечно, это важно для всех, потому что ребята уже внесли огромный вклад в наши победы. И я уверен, что внесут его в ближайшем будущем. и на игровом поле, и на тренировочных полях, и в раздевалке. Они будут помогать как могут, неся в себе тот чемпионский дух, который ковался последние годы", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
17 июня петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта до конца сезона-2025/26 с вратарём Михаилом Кержаковым, а 19 июня - с полузащитником Александром Ерохиным.
Михаил Кержаков - воспитанник петербургского футбола. 38-летний голкипер является игроком "Зенита" с лета 2015 года. С тех пор в составе сине-бело-голубых он стал 6-кратным чемпионом России, принял участие в 138 матчах, 54 раза сыграл "на ноль", а в остальных 84 играх всего пропустил 119 голов.
Александр Ерохин выступает за "Зенит" с лета 2017 года. За это время 35-летний полузащитник принял участие в 251 матче, забил 42 гола, отдал 20 голевых передач, получил 29 жёлтых карточек, а также шесть раз становился чемпионом России.
В "Зените" прокомментировали продление контрактов с Ерохиным и Кержаковым
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал продление петербургским клубом контрактов с полузащитником Александром Ерохиным и вратарём Михаилом Кержаковым.
Фото: ФК "Зенит"