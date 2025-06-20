Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Сиэтл Саундерс
1 - 3 1 3
АтлетикоЗавершен
ПСЖ
0 - 1 0 1
БотафогоЗавершен
Бенфика
19:00
Окленд СитиНе начат
Фламенго
21:00
ЧелсиНе начат

В "Зените" прокомментировали продление контрактов с Ерохиным и Кержаковым

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал продление петербургским клубом контрактов с полузащитником Александром Ерохиным и вратарём Михаилом Кержаковым.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, это важно для всех, потому что ребята уже внесли огромный вклад в наши победы. И я уверен, что внесут его в ближайшем будущем. и на игровом поле, и на тренировочных полях, и в раздевалке. Они будут помогать как могут, неся в себе тот чемпионский дух, который ковался последние годы", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

17 июня петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта до конца сезона-2025/26 с вратарём Михаилом Кержаковым, а 19 июня - с полузащитником Александром Ерохиным.

Михаил Кержаков - воспитанник петербургского футбола. 38-летний голкипер является игроком "Зенита" с лета 2015 года. С тех пор в составе сине-бело-голубых он стал 6-кратным чемпионом России, принял участие в 138 матчах, 54 раза сыграл "на ноль", а в остальных 84 играх всего пропустил 119 голов.

Александр Ерохин выступает за "Зенит" с лета 2017 года. За это время 35-летний полузащитник принял участие в 251 матче, забил 42 гола, отдал 20 голевых передач, получил 29 жёлтых карточек, а также шесть раз становился чемпионом России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится