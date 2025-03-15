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Лунёв указал на причины проигрыша "Динамо" в матче с "Локомотивом"

Вратарь московского "Динамо" Андрей Лунев прокомментировал поражение бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" (1:2).
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В первую очередь у команды не получилось, наверное, с реализацией. Мы достаточно неплохо играли, создавали моменты, особенно в первом тайме. Просто где-то не везло, где-то хорошо играла оборона "Локомотива". Отсутствие Бальбуэны? Безусловно, чувствовалось, потому что у нас играл Хуан не на своей позиции. Но он сыграл достаточно хорошо, организованно", - приводит слова Лунёва "Советский спорт".

15 марта московское "Динамо" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 отправилось в гости к московскому "Локомотиву" (на стадион "РЖД Арена"). Московское дерби завершилось победой красно-зеленых со счёт 2:1.

Благодаря данному результату команда Михаила Галактионова прибавила к своему очковому запасу 3 балла, в результате чего "железнодорожники" всего стали иметь 40 очков, что больше, чем у бело-голубых, у которых 39 очков. Поэтому "Локомотив" в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги обошёл "Динамо" и поднялся на четвёртое место.

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