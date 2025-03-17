Источник: клубы РПЛ хотят получать до 10 млрд рублей в год от букмекеров

Рабочая группа РПЛ, занимающаяся анализом спонсорского рынка, пришла к выводу, что лига должна получать от букмекеров до 10 миллиардов рублей в год с сезона-2026/27.

Фото: РПЛ





Текущий контракт РПЛ с компанией Winline, который действует с 2022 по 2026 год, составляет 11,4 миллиарда рублей за весь срок.



Группа, возглавляемая генеральным директором «



Последние шесть лет в Российской Премьер-Лиге чемпионом становился «



Примечательно, что у всех трёх лидеров один и тот же букмекерский спонсор, который также является спонсором Российской Премьер-Лиги на данный момент. По информации « РБК Спорт », существует разногласие в оценках между лигой и лидерами рынка.Текущий контракт РПЛ с компанией Winline, который действует с 2022 по 2026 год, составляет 11,4 миллиарда рублей за весь срок.Группа, возглавляемая генеральным директором « Динамо » Павлом Пивоваровым, а также менеджеры других клубов, провели оценку рынка и пришли к выводу, что РПЛ может выручить от 6 до 10 миллиардов рублей в год по новому контракту. При этом 6 миллиардов — это минимальная сумма по расчетам лиги.Последние шесть лет в Российской Премьер-Лиге чемпионом становился « Зенит ». В турнирной таблице после 21 тура на первом месте находится « Краснодар », набравший 46 очков. Второе место занимает « Спартак » с 43 очками, а «Зенит» расположился на третьей позиции, имея такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям.Примечательно, что у всех трёх лидеров один и тот же букмекерский спонсор, который также является спонсором Российской Премьер-Лиги на данный момент.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Зенит