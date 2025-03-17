По информации «РБК Спорт», существует разногласие в оценках между лигой и лидерами рынка.
Текущий контракт РПЛ с компанией Winline, который действует с 2022 по 2026 год, составляет 11,4 миллиарда рублей за весь срок.
Группа, возглавляемая генеральным директором «Динамо» Павлом Пивоваровым, а также менеджеры других клубов, провели оценку рынка и пришли к выводу, что РПЛ может выручить от 6 до 10 миллиардов рублей в год по новому контракту. При этом 6 миллиардов — это минимальная сумма по расчетам лиги.
Последние шесть лет в Российской Премьер-Лиге чемпионом становился «Зенит». В турнирной таблице после 21 тура на первом месте находится «Краснодар», набравший 46 очков. Второе место занимает «Спартак» с 43 очками, а «Зенит» расположился на третьей позиции, имея такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям.
Примечательно, что у всех трёх лидеров один и тот же букмекерский спонсор, который также является спонсором Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Источник: клубы РПЛ хотят получать до 10 млрд рублей в год от букмекеров
Рабочая группа РПЛ, занимающаяся анализом спонсорского рынка, пришла к выводу, что лига должна получать от букмекеров до 10 миллиардов рублей в год с сезона-2026/27.
Фото: РПЛ